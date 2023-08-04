Mısır’dan sürpriz faiz hamlesi
Mısır Merkez Bankası, piyasa beklentilerinin aksine faiz oranını 100 baz puan artırdı.
Mısır Merkez Bankası(CBE), piyasaların beklentisinin aksine faiz oranında 100 baz puan artışa gitti.
CBE tarafından yapılan açıklamaya göre, gösterge niteliğindeki gecelik mevduat faiz oranı yüzde 18,25'ten yüzde 19,25'e çıkarıldı.
CBE gecelik borç verme faiz oranını yüzde 19,25'ten yüzde 20,25'e, iskonto faiz oranını yüzde 18,75'ten yüzde 19,75'e yükseltti.
Analistlerin beklentisi faizlerde değişiklik olmayacağı yönündeydi.
CBE, gelecekteki politika faiz oranlarının, mevcut enflasyondan ziyade beklenen enflasyonun bir yansıması olacağına işaret etti.
Mısır'da enflasyon en son yüzde 35,7 seviyesine ulaştı