Mısır’ın cari açığı ikiye katlandı: Döviz rezervleri üzerindeki baskı artıyor

Yılın ilk üç ayına ait ödemeler dengesi raporu, Mısır ekonomisinde ithalat baskısının sürdüğünü gösterdi. Paylaşılan güncel istatistiklere göre, cari işlemler açığı ocak-mart döneminde 5,1 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde 2,3 milyar dolar olan bu rakamın kısa sürede bu denli büyümesi, geleneksel döviz kaynaklarının devasa dış ticaret harcamalarını fonlamakta yetersiz kaldığı gerçeğini net bir şekilde ortaya koydu.

Ocak ve mart ayları arasındaki dönemi kapsayan yeni finansal veriler, Kuzey Afrika ülkesinin dış ekonomik ilişkilerinde ciddi bir dengesizlikle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Ülkeye giren yabancı para ile çıkan döviz miktarı arasındaki farkın açılması, ekonomi yönetiminin önündeki zorlukları artırıyor.

Mal tedariğindeki dengesizlik ve sermaye çıkışları

Finansal tablolardaki bu negatif kırılmanın temel sebebi, üretim ve tüketim için yapılan dış alımların ihracat potansiyelini ezmesi oldu. Ülkenin enerji ihtiyacını karşılamak adına harcanan petrol bütçesi 5,7 milyar dolara ulaşırken, bu alandaki dış satım gelirleri sadece 1,6 milyar dolarda kaldı. Küresel piyasalardaki fiyat oynamaları ve net yabancı sermaye girişlerinin 3,7 milyar dolar seviyesine gerilemesi, piyasadaki likidite sıkışıklığını tetikledi.

Hizmet gelirleri dış açığı kapatmaya yetmedi

Ekonominin geleneksel can damarlarında yaşanan kısmi hareketlilik ise bu devasa faturayı hafifletmeye yetmedi. Gurbetçi işçilerin ülkeye gönderdiği nakit miktarı 12,8 milyar dolara, seyahat ve turizm sektörü gelirleri 4,2 milyar dolara, Süveyş Kanalı lojistik geçişleri ise 1 milyar dolara ulaştı. Ancak hizmet sektörünün sağladığı bu milyar dolarlık katkılar, sanayi ve enerji ithalatının yarattığı büyük dış ticaret açığını kapatamadığı için dönem 5,1 milyar dolarlık net kayıpla kapandı.