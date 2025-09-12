Moda devinde haleflik planı devrede! Armani Vakfı’ndan yeni CEO hamlesi geldi

Giorgio Armani'nin ölümünün ardından moda devinde yeni bir dönem başlıyor. Armani Vakfı, halef planının bir parçası olarak yeni CEO önerecek.

İtalyan moda devi yeni CEO’sunu belirleyecek

Fondazione Giorgio Armani, İtalyan moda evinin yönetim kurulunun cuma günü yayınladığı açıklamaya göre, grubun yeni CEO’sunun ismini önerecek.

Giorgio Armani'nin halef planı devreye alındı

Tasarımcının halef planında kilit bir unsur olan vakıf, "sermayenin asla yüzde 30’undan azına sahip olmayacak ve böylece kurucu ilkelere uygunluğun kalıcı garantörü olarak hareket edecek" ifadesini kullandı.

Stratejik kararlar Armani’nin ailesi ve ortağı Dell’Orco’da

Yönetim kurulu, Armani’nin isteklerine tam saygı göstererek onun vasiyetini destekleme taahhüdünü yineledi. Açıklamaya göre, tüm kısa vadeli ve orta vadeli stratejik kararlar, Vakfın desteğiyle Armani’nin ailesi ve ortağı Dell’Orco’da kalacak.