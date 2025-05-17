Moody’s 108 yıl sonra ABD'nin kredi notunu düşürdü: Uzmanlar ne dedi?

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, 1917'de not vermeye başladığından bu yana ABD'ye “tam puan” olan AAA notu veriyordu. 2023’te görünümünü düşürdüğü kredi notunu indirdi.

Moody's'den yapılan açıklamaya göre, uzun vadeli ihraççı ve kıdemli teminatsız tahvil notları "Aaa"dan "Aa1"e çekildi.

Moody's, ABD'nin kredi notunu en üst seviyesinde tutan son büyük kredi kuruluşuydu. S&P Global 2011'de, Fitch ise 2023'te ABD'nin kredi notunu bir kademe indirmişti.

Uzmanlar ne dedi?

Prof. Dr. Hakan Kara, “Moody’s tam 108 yıldır Aaa (tam not) olarak tuttuğu ABD kredi notunu Aa1’e düşürdü” dedi.

Moody’s tam 108 yıldır Aaa (tam not) olarak tuttuğu ABD kredi notunu Aa1’e düşürdü. — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) May 16, 2025

Sertaç Ekeke, ABD’nin kredi notunun düşmesine şu yorumu yaptı:

“Günaydın… Moody’s ABD kredi notunu yüksek ve sürekli borç yapısından kaynaklı düşürdü.. Yüksek borçlar zamanında Fransa kralı ile Papa’ın tapınakçılara savaş açmasına ve şeytanla iş birliği yapmalarına varan suçlamalara yol açmıştı… ABD ve Trump daha dikine top oynuyor Çin’i direk şeytan ilan ettiler daha pratik bir metot gibi.”

Günaydın…



Moody’s ABD kredi notunu yüksek ve sürekli borç yapısından kaynaklı düşürdü..



Yüksek borçlar zamanında Fransa kralı ile Papa’ın tapınakçılara savaş açmasına ve şeytanla iş birliği yapmalarına varan suçlamalara yol açmıştı… ABD ve Trump daha dikine top oynuyor… — Sertaç Ekeke (@SertacEkeke) May 17, 2025

Prof. Dr. Utku Altınöz, “Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, artan borç ve faizleri gerekçe göstererek ABD'nin kredi notunu düşürdü” değerlendirmesini yaptı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, artan borç ve faizleri gerekçe göstererek ABD'nin kredi notunu düşürdü. — Utku Altunöz (@utkualtunoz) May 17, 2025

Mehmet Taylan, “Moody's ABD'nin kredi notunu Aaa'dan bir kademe indirerek Aa1'e düşürdü. Son 10 yıldır artan borç ve faiz ödemelerinin benzer nota sahip ülkelere göre çok yüksek hale gelmesi nedeniyle bu indirime gidildiğini bildirdi” ifadelerini kullandı.

Devlet borcu ve faiz ödemelerindeki süregelen artış nedeniyle ABD Cuma günü geç saatlerde son üç A kredi notunu da kaybetti.



ABD’nin üç A kredi notunu S&P 2021, Fitch 2023’te iki A kademesine indirmişti.



Moody’s kararı sonrası 10y devlet tahvili faizinde 4bp artış oldu. https://t.co/wtpcGOCDaO — Vedat Özdan (@VedatOzdan) May 17, 2025

Vedat Özdan, “Devlet borcu ve faiz ödemelerindeki süregelen artış nedeniyle ABD cuma günü geç saatlerde son üç A kredi notunu da kaybetti. ABD’nin üç A kredi notunu S&P 2021, Fitch 2023’te iki A kademesine indirmişti. Moody’s kararı sonrası 10y devlet tahvili faizinde 4bp artış oldu” dedi.