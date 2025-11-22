  1. Ekonomim
Moody's 23 yıl sonra o ülkenin notunu artırdı

Moody's, İtalya'nın kredi notunu yükseltti. Kuruluş, ülkenin kredi notunu en son Mayıs 2002'de yükseltmişti.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İtalya'nın uzun vadeli kredi notunu "Baa3"den "Baa2" seviyesine yükseltti. Not görünümünü de "pozitif"den "durağan"a çevirdi.

Not artışı ile ilgili yapılan açıklamada, uygulanan ekonomik ve mali reformlarla yatırımların etkinliğini artıran tutarlı siyasi ve politika istikrarının görüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, İtalya'nın yüksek kamu borcu yükünün 2027'den itibaren kademeli olarak azalmasının beklendiği de belirtildi.

23 yıl sonra not artışı

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İtalya'nın kredi notunu ülkenin siyasi ve politik istikrarındaki istikrarlı geçmişine atıfta bulunurken, "İtalya, Ulusal Kurtarma ve Dayanıklılık Planı'nın kilometre taşlarını ve hedeflerini karşılamada iyi ilerleme kaydediyor ve ödeme talebi ve ödeme sayısı bakımından tüm AB ülkeleri arasında lider konumda bulunuyor" denildi.

Moody's, İtalya'nın notunu Mayıs 2002'den bu yana yükseltmemişti.

İtalya Ekonomi Bakanı Giancarlo Giorgetti, not artışıyla ilgili açıklamasında, "Moody's'in 23 yıl aradan sonra yaptığı ilk yükseltmeden memnunuz. Bu, hükümete ve dolayısıyla İtalya'ya duyulan güvenin yeniden kazanıldığının bir başka göstergesidir" dedi.

