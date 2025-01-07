Moody's: Avrupa Merkez Bankası ocakta faiz indirebilir

Moody's Analytics ekonomisti Kamil Kovar, Avrupa Merkez Bankası'nın Euro Bölgesi'nde yükselen enflasyona rağmen bu ay faiz indirimine gitmekten caymayacağını savundu.

Ekonomistlerin beklentileri doğrultusunda, Euro Bölgesi enflasyonu Aralık ayında bir önceki ayki %2,2 seviyesinden %2,4'e yükseldi.

Geçen yıl boyunca sürdürülebilir bir şekilde gevşemeyen hizmet enflasyonunun ECB politika yapıcıları için özellikle endişe verici olacağını söyleyen Kovar, “Yine de, enflasyon raporu yönetim konseyindeki güç dengesini değiştirecek kadar kötü olmadığı için Ocak ayında bir faiz indirimi yapılmasını bekliyoruz” dedi.