Moody's, Belçika'nın kredi notu görünümünü düşürdü

Moody's'den yapılan açıklamaya göre, Ülkenin yerel ve yabancı para cinsinden uzun vadeli ihraççı ve kıdemli teminatsız notları "Aa3" olarak teyit edildi.

Kredi notunun görünümü "durağan"dan "negatif"e çekildi.

Moody's, görünümün "durağan"dan "negatif"e çevirme kararının, bir sonraki hükümetin, kamu borç yükünü dengeleyecek önlemleri uygulayamama riskini yansıttığını belirtti.

Açıklamada, "Önceki hükümet küçük mali konsolidasyon çabaları göstermiş olsa da, bunlar yapısal nitelikte değildi. Büyük bir mali konsolidasyon programının yokluğunda, son yıllarda harcamalardaki önemli yapısal artış ve sürekli harcama baskısı nedeniyle borç artmaya devam edecektir." denildi.