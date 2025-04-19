Moody's, Bolivya'nın kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Bolivya'nın zaten "çok yüksek riskli" bölgede olan kredi notunu, daha da aşağı çekti ve en düşük seviyeye bir adım yaklaştırdı.

Moody's'den yapılan açıklamaya göre, Ülkenin uzun vadeli yerel ve yabancı para cinsinden ihraççı ve kıdemli teminatsız borç notlarını "Caa3"ten "Ca"e çekildi.

Kredi notu düşürme kararının, ödemeler dengesi krizi ve egemen temerrüt risklerini artıran çok zayıf bir yönetişimi yansıttığı belirtildi.

Açıklamada, "Ağustos 2025'te yapılması planlanan genel seçimle, o zamana kadar önemli bir politika eylemi olası değil. Bu arada, hükümet, kıt döviz kaynaklarını dış borç faiz ödemeleri yapmak veya yakıt da dahil olmak üzere temel ithalatları ödemek için tahsis etmek ve aynı zamanda Boliviano'nun sabit döviz kurunu korumak arasında karar vermek zorunda kalacak." denildi.

Kredi notu görünümü "durağan" olarak devam edecek.