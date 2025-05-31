Moody's Brezilya'nın görünümü düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Brezilya'nın kredi notunu teyit ederken, görünümünü aşağı yönlü revize etti.

Moody's'den yapılan açıklamaya göre, Ülkenin uzun vadeli ihraççı ve kıdemli teminatsız tahvil notu "Ba1"e olarak kaldı.

Kredi notunun görünümü "pozitif"ten "durağan"a çekildi.

Moody's, görünümünün "durağan" olarak değişmesinin, borç karşılanabilirliğinde belirgin bir bozulma ve birincil denge hedeflerine uyulmasına rağmen harcama katılığının ele alınması ve mali politika etrafında güvenilirlik oluşturulmasında beklenenden daha yavaş ilerleme ışığında yukarı yönlü kredi risklerini yansıttığını belirtti.

Açıklamada, "Hükümetin mali kırılganlıkları önemli ölçüde azaltma ve kısa vadede borç yükünü istikrara kavuşturma yeteneği, harcama katılığı ve artan borçlanma maliyetleri tarafından kısıtlanmaya devam ediyor. Bu zorluklar, yukarı yönlü yatırım ve GSYH büyüme potansiyelini ve Brezilya'nın kredi kalitesini genel olarak destekleyen devam eden ekonomik reformları telafi ediyor." denildi.