  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Moody's Brezilya'nın görünümü düşürdü
Takip Et

Moody's Brezilya'nın görünümü düşürdü

Moody's, Brezilya'nın kredi notu değiştirmezken, görünümünde indirime gitti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Moody's Brezilya'nın görünümü düşürdü
Takip Et

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Brezilya'nın kredi notunu teyit ederken, görünümünü aşağı yönlü revize etti.

Moody's'den yapılan açıklamaya göre, Ülkenin uzun vadeli ihraççı ve kıdemli teminatsız tahvil notu "Ba1"e olarak kaldı.

Kredi notunun görünümü "pozitif"ten "durağan"a çekildi.

Moody's, görünümünün "durağan" olarak değişmesinin, borç karşılanabilirliğinde belirgin bir bozulma ve birincil denge hedeflerine uyulmasına rağmen harcama katılığının ele alınması ve mali politika etrafında güvenilirlik oluşturulmasında beklenenden daha yavaş ilerleme ışığında yukarı yönlü kredi risklerini yansıttığını belirtti.

Açıklamada, "Hükümetin mali kırılganlıkları önemli ölçüde azaltma ve kısa vadede borç yükünü istikrara kavuşturma yeteneği, harcama katılığı ve artan borçlanma maliyetleri tarafından kısıtlanmaya devam ediyor. Bu zorluklar, yukarı yönlü yatırım ve GSYH büyüme potansiyelini ve Brezilya'nın kredi kalitesini genel olarak destekleyen devam eden ekonomik reformları telafi ediyor." denildi.

 

 

Küresel Ekonomi
Çin'de üretim artsa da daralma bölgesinden çıkamadı
Çin'de üretim artsa da daralma bölgesinden çıkamadı
Moody's, Nijerya'nın kredi notunu yükseltti
Moody's, Nijerya'nın kredi notunu yükseltti
Haziran ayına merkez bankaları damgasını vuracak!
Haziran ayına merkez bankaları damgasını vuracak!
Piyasalarda gözler ECB’nin faiz kararı ve ABD istihdam verilerinde olacak!
Piyasalarda gözler ECB’nin faiz kararı ve ABD istihdam verilerinde olacak!
Trump, çelik ithalatında vergi oranının yüzde 50'ye çıkarılacağını duyurdu
Çelik ithalatında vergi oranı yüzde 50'ye çıkarılacak
ABD'de tüketici güven endeksi yükseldi
ABD'de tüketici güven endeksi yükseldi