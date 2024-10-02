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Moody's, Brezilya'nın kredi notunu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ekonomisinde önemli iyileşmelere dikkat çekerek, Brezilya'nın kredi notunu yükseltti.

Haber Merkezi
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Moody's, Brezilya'nın kredi notunu yükseltti
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Moody's'den yapılan açıklamaya göre, Ülkenin uzun vadeli ihraççı ve kıdemli teminatsız tahvil notu "Ba2"den "Ba1"e çıkarıldı.

Kredi notunun görünümü "durağan" olarak devam edecek.

Moody's, kredi notundaki yükseltmenin, daha önce değerlendirilenden daha sağlam bir büyüme performansı ve kredi profiline dayanıklılık kazandıran büyüyen bir ekonomik ile mali reform geçmişi dahil olmak üzere devam etmesini bekledikleri önemli kredi iyileştirmelerini yansıttığını belirtti.

Açıklamada, "Ancak Brezilya'nın mali çerçevesinin güvenilirliği, nispeten yüksek bir borç maliyetinde yansıtıldığı gibi hala orta düzeyde. Buna karşılık, daha sağlam büyüme ve mali çerçeveye tutarlı bir şekilde bağlı kalan mali politika, borç yükünün orta vadede nispeten yüksek seviyelerde de olsa istikrara kavuşmasını sağlayacaktır." denildi.

Görünümün "durağan" olarak devam etmesinin, istikrarlı büyümenin ve mali çerçeveye uyumun kurumsal güvenilirliği artırmaya ve borçlanma maliyetlerini şu anda varsayılandan daha belirgin bir şekilde azaltmaya yardımcı olma olasılığını yansıttığı kaydedildi.

Moody's, "Buna karşılık, daha düşük bir borç maliyeti, özellikle şu anda beklediğimizden daha güçlü bir büyümeyle birleştiğinde, Brezilya'nın hükümet borç yolu üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacak ve orta vadede borç yükünde bir azalmaya izin verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Moody's, Brezilya'nın 2024 yılı büyüme beklentisini %2,5 olarak revize ettiklerini belirtti ve "Bu yıl, daha güçlü büyüme hem sanayi hem de hizmet sektörlerine yayıldı ve daha yüksek yatırımlarla desteklendi, bu da daha sağlam büyümenin devam edeceğine dair beklentilerimizi güçlendirdi. Önümüzdeki birkaç yıl içinde, büyümenin, Brezilya'nın geçmişine kıyasla nispeten güçlü bir işgücü piyasası ve daha yüksek gerçek ücretler tarafından yönlendirilen iç taleple geniş tabanlı kalacağını öngörüyoruz." açıklaması yaptı.

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