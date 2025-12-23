Moody’s, Bulgaristan’ın ülke risk tavanlarını yükseltti

Moody’s, Bulgaristan’ın ülke risk tavanlarını euroya geçiş öncesi yükseltti. Ülke risk tavanları, bir ülkedeki ekonomik, kurumsal, finansal ve siyasi ortamdan kaynaklanan ve çeşitlendirilemeyen kredi riskini yansıtarak, egemen olmayan ihraççılar, borç yükümlülükleri, işlemler ve mevduatlar için geçerli oluyor.

Moody’s’in kararının temel nedeni Bulgaristan’ın 1 Ocak 2026 itibarıyla euroya geçişi. Euro Bölgesi ülkeleri için yerel para tavanı ile yerel para notu arasında altı basamaklık fark, yerel ve yabancı para tavanları arasında ise sıfır fark bulunması olağan kabul ediliyor. Bu durum, euro bölgesinin güçlü kurumsal, hukuki ve düzenleyici çerçevesi ile likidite desteği ve kriz yönetim mekanizmalarının sağladığı avantajları yansıtıyor. Ayrıca Bulgaristan’ın euro bölgesinden çıkış riskinin yok denecek kadar az olduğu görüşünü de ortaya koyuyor.