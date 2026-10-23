Moody's: Çin'de hanehalkı tasarrufları gayrimenkulden fonlara kayıyor

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Çin'de hane halkı, varlıklarının temelini oluşturan gayrimenkul ve banka mevduatlarından çıkıyor.

Moody’s Ratings’e göre, ülkedeki uzun süreli gayrimenkul gerilemesi ve düşük faiz ortamı, alternatif yatırımlara talebi artırdı. Yatırımcılar mevduattan daha yüksek getiri sunan ve görece düşük risk taşıyan ürünler arıyor.

Konut cazibesini yitirdi

Düşen gayrimenkul değerleri konut sahipliğinin cazibesini azalttı. Düşen faiz oranları da bankaların mevduat faizlerini indirmesine yol açtı. 2022 sonunda gayrimenkul, hane halkı varlıklarının %47’sini, mevduatlar %25’ini oluşturuyordu; her iki kalemin payı o tarihten bu yana geriledi.

Çin ana karasındaki finansal ürünlerin toplam bakiyesi 2024’te %13,9, 2025’te %15,5 artarken, bireysel mevduatlar aynı yıllarda %10,4 ve %9,7 yükseldi. Bankaların varlık yönetimi ürünleri, yatırım fonları ve sigorta poliçeleri hızla büyüdü.

Yeni adres Hong Kong

Hong Kong, Çinli yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği merkez oldu. Stock Connect ve Wealth Management Connect kanalları, Hong Kong’daki hisse senetleri ile borsa yatırım fonlarının alım satımı için düzenlenmiş erişim sağlıyor.

Hong Kong borsasındaki Southbound Stock Connect işlemlerinin günlük ortalama hacmi 2025’te 121,1 milyar Hong Kong dolarına ulaştı. Bu rakam 2024’teki 48,2 milyar doların iki katından fazla. Borsa dışı ürünlerin, özellikle ortak yatırım fonlarının satışları 2024’te %40, 2025’te %63 arttı.

Pekin denetimi sıkılaştırıyor

Artan ilgi sonrası Pekin denetimleri artırdı. Çin, yurt dışı yatırımlara uygulanan yüzde 20’lik sermaye kazancı vergisini hayata geçirmek için adımlar attı.

Daha sıkı müşteri kabul prosedürlerinin yurt dışı yatırımların kısa vadeli büyümesini yavaşlatabileceği belirtiliyor. Ancak yurt dışı varlıkların yurt içindeki alternatiflere kıyasla getiri avantajı, talebi desteklemeyi sürdürüyor.