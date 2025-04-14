Moody's: Çin'in ekonomik büyümesi yavaşladı

Moody's 2024 son çeyrekte %5,4 olan GSYH büyümesinin 2025 ilk çeyrekte yıllık bazda %4,7'ye yavaşladığını tahmin etti.

Moody's Analytics, ekonominin bir önceki çeyreğe göre sadece %0,9 büyümesinin beklendiği belirterek, “İhracat, ABD'nin artan gümrük vergileriyle karşı karşıya ve iç talep, yüksek işsizlik ve emlak piyasasındaki düzelme nedeniyle zayıf seyrediyor” dedi.

Kuruluş, yılın ilk aylarında güçlü hükümet harcamaları ve daha yüksek tahvil ihracının acının bir kısmını hafifleteceğini de öngördü.

Çin'de ilk çeyrek GSYH verileri Çarşamba günü açıklanacak.