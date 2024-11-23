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Moody's, Güney Kıbrıs'ın kredi notunu iki kademe yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Güney Kıbrıs'ın kredi notunu iki kademe yükseltti.

Haber Merkezi
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Moody's, Güney Kıbrıs'ın kredi notunu iki kademe yükseltti
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Moody's'den yapılan açıklamaya göre, Güney Kıbrıs'ın uzun vadeli ihraççı ve kıdemli teminatsız notu "Baa2"den "A3"e çıkarıldı.

Moody's, notun iki kademe yükseltilmesinin, sürdürülmesini beklediği mali ve borç ölçütlerinde önemli bir iyileşmeyi yansıttığını ifade etti.

Kredi notunun görünümü artırımın ardından "pozitif"ten "durağan"a revize edildi.

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