Moody's, Hırvatistan'ın kredi notunu yükseltti

Moody's'den yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'ın kredi notu "Ba1"den "A3"e çıkarıldı.

Moody's, notların yükseltilmesi kararının, esas olarak Hırvatistan'ın mali gücünün yakın ve orta vadede önemli ölçüde daha yüksek kalacağına dair beklentilerini yansıttığını belirtti.

Açıklamada, "Bu özellikle tersine dönmesi muhtemel olmayan hükümet borç yükündeki keskin bir azalmadan kaynaklanmaktadır. Ayrıca, ülkenin Ulusal Kurtarma ve Dayanıklılık Planı kapsamındaki önemli yapısal reformlar ve yatırımlar ile ülkenin uzun vadeli büyüme potansiyelini desteklemeye katkıda bulunan önemli bir işgücü göçü artışının da etkisiyle Hırvatistan'ın ekonomik gücünün sürekli iyileşmesini yansıtmaktadır." denildi.

Moody's, Hırvatistan'ın GSYH büyümesinin bu yıl ekonominin mevcut potansiyel büyüme oranı tahmininin üzerinde yüzde 3,5'e ulaşmasını ve 2025-2026'da yüzde 3 civarına biraz yavaşlamasını bekliyor.

Kredi notunun görünümünü, notun artırılmasının ardından "pozitif"ten "durağan"a çekildi.