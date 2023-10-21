Moody’s İngiltere’nin not görünümünü değiştirdi

İngiltere'nin kredi notu değişmezken, görünümü revize edildi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s İngiltere'nin yerli ve döviz cinsinden uzun vadeli kredi notunun "Aa3" olarak teyit edildiğini, not görünümünün ise "negatif"ten "durağan"a çevrildiğini açıkladı. Moody’s’ten yapılan açıklamada, İngiltere hükümetinin mali kurallar çerçevesinde ve Bütçe Sorumluluğu Ofisi'nin bağımsız gözetimi altında orta vadeli bir mali plan oluşturmaya devam etmesinin beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, İngiltere'nin kredi notunun teyidinin ise son yıllarda ekonomik ve mali politika oluşturmanın etkinliği azalmış olsa da ülkenin zengin, rekabetçi ve çeşitlendirilmiş ekonomisinin yanı sıra genel olarak hala güçlü olan kurumsal çerçevesi tarafından desteklenen ekonomik dayanıklılığını yansıttığı ifade edildi.