Moody's, İtalya'nın kredi notu görünümünü yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İtalya'nın kredi notunu teyit ederken, görünümünü yukarı yönlü revize etti.

Moody's'den yapılan açıklamaya göre, Ülkenin uzun vadeli ihraççı ve kıdemli teminatsız notları "Baa3" olarak teyit edildi.

Kredi notunun görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkarıldı.

Moody's, görünümün "pozitif"e dönmesinin, 2024'te beklenenden daha iyi bir mali performans ve mali ölçütlerin hükümetin orta vadeli mali-yapısal planıyla uyumlu şekilde iyileşmeye devam etme olasılığını artıran istikrarlı bir iç siyasi ortam zemininde iyileştirilmiş mali görünümü yansıttığını belirtti.

Açıklamada, "Pozitif görünüm ayrıca sağlam bir işgücü piyasası, sağlam hane halkı ve şirket bilançoları ve sağlıklı bir bankacılık sektörü tarafından da desteklenmektedir. Net uluslararası yatırım pozisyonunda beklenen diğer iyileştirmelerin ekonomik dayanıklılığı desteklemesi ve İtalya'nın olay riskine olan duyarlılığını azaltması muhtemeldir." denildi.

Moody's, "2024 mali sonuçları, bütçelenen %3,8'e kıyasla GSYH'nın %3,4'ü oranında bir açıkla, bizim ve hükümetin beklediğinden daha iyiydi. Daha iyi mali sonuçların ana itici gücü, esas olarak enerji verimli konut yenilemeleri için vergi kredilerinin aşamalı olarak kaldırılması nedeniyle harcamalardaki düşüştü, ancak ayrıca esas olarak kişisel gelir ve diğer vergilerden gelen güçlü gelir büyümesiyle de desteklendi." değerlendirmesinde bulundu.

Moody's, faiz ödemelerindeki kademeli artışın artan birincil fazlayı telafi etmesiyle, mali açığın 2026 yılında GSYH'nın yaklaşık %3,0'una düşeceğini öngördü.