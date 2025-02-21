  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Moody's, Nissan'ın kredi notunu düşürdü
Takip Et

Moody's, Nissan'ın kredi notunu düşürdü

Moody's, Nissan Motor'un notunu kredi profilindeki bozulma nedeniyle düşürdü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Moody's, Nissan'ın kredi notunu düşürdü
Takip Et

Moody's'den yapılan açıklamaya göre, kıdemli teminatsız kredi notu "Baa3"ten "Ba1"e çekildi. Moody's Derecelendirme Başkan Yardımcısı ve Kıdemli Analisti Dean Enjo, "Not düşürülme, Nissan'ın kredi profilindeki bozulmayı ve zayıflığın devam edeceği beklentisini, özellikle de otomotiv iş kolundaki serbest nakit akışı ve FAVÖK marjındaki bozulmayı yansıtıyor." dedi.

Kredi notunun görünümü "negatif" olarak devam edecek.

Enjo, "Olumsuz görünüm, şirketin yeni yeniden yapılanma planının uygulanması, eskiyen ürün yelpazesinin yenilenmesi ve küresel ticaret politikalarıyla ilişkili riskleri dikkate alıyor." şeklinde görüş belirtti.

Küresel Ekonomi
PMI anketi, İngiliz şirketlerinin istihdamı azalttıklarını gösterdi
PMI anketi, İngiliz şirketlerinin istihdamı azalttıklarını gösterdi
Almanya'da ekonomik aktivite hafif hızlandı
Almanya'da ekonomik aktivite hafif hızlandı
Fransız ekonomisinde daralma derinleşti
Fransız ekonomisinde daralma derinleşti
Meta çalışanlarına verdiği hisse ödüllerini azalttı!
Meta çalışanlarına verdiği hisse ödüllerini azalttı!
İngiltere'de perakende satışlarda güçlü toparlanma
İngiltere'de perakende satışlarda güçlü toparlanma
Japonya'da enflasyon hızlandı! Faiz artırılacak mı?
Japonya'da enflasyon hızlandı! Faiz artırılacak mı?