Moody's notunu 2 kademe birden düşürdü: Tahmin edilenden daha çok olumsuzluk var

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Senegal'in kredi notunu iki kademe birden düşürdü.

Moody's'den yapılan açıklamaya göre, Ülkenin uzun vadeli ihraççı notlarını ve yabancı para kıdemli teminatsız notları "B1"den "B3"e çekildi.

Moody's, 2024 yılının Ekim ayında da notu bir kademe aşağı çekmişti.

Moody's, düşüşün Senegal Sayıştayı tarafından ortaya çıkarılan önemli ölçüde zayıf mali ölçütlerden kaynaklandığını açıkladı.

Açıklamada, "Mahkemenin bulguları, merkezi hükümet borcunun 2023'te GSYH'nın %99,7'si olacağını tahmin ediyor; bu, daha önce resmi belgelerde yayınlanandan yaklaşık 25 puan ve Eylül 2024'te sonuçlanan Maliye Bakanlığı'nın ön denetiminde tahmin edilenden daha yüksek. Sonuç olarak, Senegal, daha önce tahmin ettiğimizden daha fazla olumsuz şoklara maruz kalıyor." denildi.

Kredi notu ile ilgili incelemenin tamamlandığını açıklayan Moody's, görünümün "negatif" olarak devam etmesine karar verdi.