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Moody's, Romanya'nın kredi notu görünümünü düşürdü

Moody’s, Romanya’nın kredi notunu “Baa3” seviyesinde teyit ederken, not görünümünü “durağan”dan “negatif”e düşürdü.

Haber Merkezi
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Moody's, Romanya'nın kredi notu görünümünü düşürdü
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Romanya'nın kredi notunu teyit ederken, görünümünü aşağı yönlü revize etti.

Moody's'den yapılan açıklamaya göre, ülkenin uzun vadeli ihraççı ve kıdemli teminatsız kredi notu "Baa3" olarak teyit edildi.

Kredi notunun görünümü "durağan"dan "negatif"e çekildi.

Ocak ayında S&P de Romanya'nın  kredi notu görünümünü düşürmüştü. 

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