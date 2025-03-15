Moody's, Romanya'nın kredi notu görünümünü düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Romanya'nın kredi notunu teyit ederken, görünümünü aşağı yönlü revize etti.



Moody's'den yapılan açıklamaya göre, ülkenin uzun vadeli ihraççı ve kıdemli teminatsız kredi notu "Baa3" olarak teyit edildi.



Kredi notunun görünümü "durağan"dan "negatif"e çekildi.

Ocak ayında S&P de Romanya'nın kredi notu görünümünü düşürmüştü.