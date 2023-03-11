Moody's Silikon Vadisi Bankası’nın kredi notunu düşürdü

Moody's, SVB Financial Group ile Silikon Vadisi Bankası’nın kredi notunun düşürüldüğünü duyurudu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, bunun ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu’nun (FDIC), bankaya kayyum atamasından sonra geldiğine işaret edildi.

SVB'nin, 21 milyar dolarlık tahvil pozisyonunu 1,8 milyar dolar zararla kapatması ve 2 milyar doların üzerinde sermaye artırımına gideceğini duyurması sonrası hisse fiyatı dün yüzde 60'ın üzerinde değer kaybetmişti.

Bazı girişim sermayesi yatırımcılarının şirketlere paralarını bankadan çekmelerini tavsiye etmesi sonrası bankanın vadeli piyasada da kayıplarının sürmesiyle işlemleri askıya alınmıştı.

FDIC ise piyasalarda düşüşe neden olan SVB'ye kayyum atandığını bildirmişti. FDIC'den yapılan açıklamada, SVB'nin bu yıl iflasa uğrayan ilk FDIC sigortalı kurum olduğu kaydedilmişti.

SVB'nin iflası, 2008 küresel finansal krizinden bu yana ABD'de kayıtlara geçen en büyük banka iflaslarından biri olarak nitelendirilmişti.