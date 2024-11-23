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Moody's, Suudi Arabistan'ın kredi notunu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Suudi Arabistan'ın kredi notunu "A1"den "Aa3"e yükseltirken, not görünümünü pozitiften durağana çevirdi.

AA
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Moody's, Suudi Arabistan'ın kredi notunu yükseltti
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Moody's'ten yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın kredi notunun "A1"den "Aa3"e çıkarıldığı belirtilerek, "Bu güncelleme, ekonomik çeşitliliğin ilerlemeye devam ettiği ve ivmenin korunacağı yönündeki değerlendirmemizi yansıtıyor." ifadesi kullanıldı.

Devam eden ilerlemenin zamanla Suudi Arabistan'ın petrol piyasası gelişmelerine ve uzun vadeli karbon dönüşümüne maruz kalmasını daha da azaltacağına dikkatin çekildiği açıklamada, gelecek birkaç yıl içinde petrol fiyatları veya üretimi üzerinde önemli bir aşağı yönlü baskı olmayacağının varsayıldığı belirtildi.

Açıklamada, ülkeyi şimdilik sınırlı ölçüde etkileyen bölgedeki artan jeopolitik gerginliklerin, İsrail ile İran arasında tam ölçekli bir askeri çatışmaya dönüşmeyeceğinin ve Suudi Arabistan'ın petrol ihraç etme kabiliyetini etkileyebilecek veya özel sektör yatırımlarını caydırabilecek yan etkilere sahip olmayacağının öngörüldüğü aktarıldı.

Ülkenin not görünümünün ise pozitiften durağana revize edildiği belirtilen açıklamada, petrol fiyatlarında veya üretimde büyük bir düşüşün ekonomik çeşitlendirmedeki ilerlemeyle mali ihtiyat arasındaki dengeyi yoğunlaştırabileceği kaydedildi.

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