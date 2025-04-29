Moody's, Tayland'ın kredi notu görünümünü düşürdü

R&I'dan yapılan açıklamaya göre, Ülkenin yabancı ve yerel para cinsinden kredi notu "Baa1" olarak teyit edildi. Kredi notunun görünümü "durağan"dan "negatif"e çekildi.

Moody's, görünümü düşürme kararının, Tayland'ın ekonomik ve mali gücünün daha da zayıflaması risklerini yansıttığını belirtti.

Açıklamada, "Daha önce duyurulan ABD tarifelerinin küresel ticaret ve küresel ekonomik büyüme üzerinde önemli bir baskı oluşturması muhtemel ve bu da Tayland'ın açık ekonomisini etkileyecektir. Ayrıca, 90 günlük duraklamanın ardından ABD'nin Tayland ve diğer ülkelere ek tarifeler uygulayıp uygulamayacağı konusunda önemli bir belirsizlik devam ediyor. Bu şok, Tayland'ın pandemi sonrası zaten yavaş olan ekonomik toparlanmasını daha da kötüleştiriyor ve ülkenin potansiyel büyümesindeki düşüş eğilimini daha da kötüleştirme riski taşıyor. Tayland'ın büyümesi üzerindeki önemli aşağı yönlü baskılar, pandemiden bu yana zaten kötüleşen hükümetin mali pozisyonunun daha da zayıflaması risklerini artırıyor" denildi.

Moody's, Tayland'ın GSYH büyümesini altı ay önce tahmin edilen %2,9'dan 2025 için yaklaşık %2'ye düşürdü.

Açıklamada, "Gözden geçirilmiş projeksiyonumuz, hala gelişen bir durum ve kalıcı belirsizlik ortamında aşağı yönlü risklere tabidir" görüşüne yer verildi.