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Moody's, UBS'nin görünümünü negatife çevirdi

Moody's, Silicon Valley Bank'ın batmasının ardından, iflas korkularının ana odağı haline gelen Credit Suisse'yi satın alan İsviçre merkezli UBS'nin uzun vadeli mevduat ve kıdemli teminatsız notlarının görünümünü durağandan negatife çevirdi.

Haber Merkezi
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Amerika Merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, yaşanan bankacılık krizinin ardından, batmasına muhtemel gözle bakılan ve İsviçre merkez bankasından 54 milyar dolar destek alan Credit Suisse'yi satın alan UBS'nin uzun vadeli mevduat ve kıdemli teminatsız notlarının görünümünü durağandan negatife çevirdi.

 