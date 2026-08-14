Moody's uyardı: Aşırı sıcak ve su kıtlığı yatırımcılar için kalıcı riske dönüşüyor

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Moody's, aşırı hava koşullarının yatırımcılar açısından yeni bir risk ortamı yarattığını belirterek, sıcaklık artışı ve su kıtlığının geçici şoklar olmaktan çıkarak kalıcı risk unsurlarına dönüştüğü uyarısında bulundu.

Kuruluşa göre aşırı sıcaklıklar ve istikrarsız su arzı, farklı sektörlerde varlık değerlemelerini giderek daha fazla tehdit ediyor. Bu riskler iş gücü verimliliği, enerji maliyetleri ve diğer operasyonel girdiler üzerinden şirketlerin performansını etkiliyor.

Moody's, sıcaklık ve su kaynaklarına ilişkin risklerin artık ayrı zaman çizelgelerinde gelişmediğini, yatırımcılar açısından her iki unsurun da operasyonel risk, kâr oynaklığı ve atıl varlık riski yaratan faktörlere dönüştüğünü belirtti.

Avrupa'da gayrimenkul değerleri baskı altında

Avrupa'da sıcaklık ve su kaynaklarına ilişkin risklerin gayrimenkul varlık değerleri üzerinde baskı oluşturmaya başladığına dikkat çekildi.

Moody's, bu risklerin fiyatlanmaması halinde tarım, hazır giyim üretimi ve yarı iletken sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin nakit akışları ve portföy getirilerinin zaman içinde aşınabileceğini bildirdi.

ABD'de 49 bin tesis için su riski

ABD'de ise yaklaşık 159 bin su yoğun tesisin incelendiği örneklemde, yaklaşık 49 bin tesisin önümüzdeki on yıllarda yüksek veya aşırı su stresiyle karşı karşıya kalabileceği tahmin edildi.

Moody's, yatırımcıların aşırı hava koşullarının yarattığı bu "yeni risk ortamına" uyum sağlaması gerektiğini vurguladı.