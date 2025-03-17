Moody’s, Volkswagen’in kredi notunu düşürdü
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in uzun vadeli kredi notunu "otomotiv sektöründeki sıkıntılar ve Çin rekabeti" nedeniyle "BAA1” seviyesine düşürdü.
Moody's Alman otomobil devi Volkswagen'in kredi notunu düşürdü.
Moody's’in açıklamasında, Volkswagen’in faaliyet karının ve nakit akışının son dönemde daraldığı belirtildi.
Bu kapsamda otomotiv şirketinin kredi notunun "A3" seviyesinden " BAA1" seviyesine düşürüldüğü kaydedilen açıklamada, görünümün negatiften durağana çevrildiğine vurgu yapıldı.
Kar ve nakit akışında toparlanma beklenmiyor
Alman üreticinin faaliyet karı ve nakit akışında gelecek çeyreklerde önemli bir toparlanmanın beklenmediğine dikkat çekilen açıklamada, Volkswagen'in faaliyetlerinde sektördeki zorluklar, sıfır emisyonlu araçlara geçişten kaynaklanan yapısal zorluklar ve Çin’den gelen şiddetli rekabet nedeniyle baskı altında kalacağının altı çizildi.
Nissan'ın kredi notu da düşürülmüştü
Moody's 21 Şubat’ta da Japon üretici Nissan'ın kredi notunu düşürmüştü.