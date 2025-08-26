Moody's, Xiaomi'nin kredi notunu yükseltti

Moody's, not artırımının ardından Şirketin görünümünü pozitif'ten durağan'a çevirdi.

Moody's'ten yapılan açıklamaya göre, not artırımı Xiaomi'nin yeni akıllı elektrikli araç (EV), Nesnelerin İnterneti (IoT) ve akıllı donanım ile yaşam tarzı ürünleri iş kollarındaki beklenenden daha iyi performansını yansıtıyor.

Moody's Başkan Yardımcısı ve Kıdemli Kredi Analisti Gerwin Ho, bu başarıların Xiaomi'nin halihazırda güçlü olan iş profilini daha da geliştirdiğini belirtti. Ho ayrıca, beklenenden güçlü gelir ve karlılık artışının, şirketin düşük kaldıraç ve mükemmel likiditeye sahip sağlam finansal profilini desteklediğini ve bu durumun önümüzdeki 12-18 ay boyunca sürdürülebilir olmasını beklediklerini ifade etti.

Gerwin Ho, not artırımının Xiaomi'nin iş ölçeğini ve kapsamını genişletirken uyguladığı ihtiyatlı yatırım stratejisi ve fonlama kanallarını dengeli kullanma geçmişini de yansıttığını ekledi. Bu faktörlerin, şirketin güçlü net nakit pozisyonuyla birleşerek, iş ve ekonomik belirsizliklere karşı önemli bir kredi tamponu sağlayacağı vurgulandı.