Moody's'ten Japonya Merkez Bankası için faiz tahmini

Moody's Analytics ekonomistleri, "Başbakan Takaichi Sanae'nin göreve gelmesinin ardından yen keskin bir şekilde değer kaybetti. Bu durum, piyasaların olası mali genişleme ve Merkez Bankası'nın bağımsızlığına yönelik algılanan tehditler konusundaki endişelerini yansıtıyor" ifadelerini kullandı.

Ekonomistler, yatırımcılar mali genişlemenin mütevazı olacağını ve Merkez Bankası'nın bağımsızlığının bozulmayacağını fark ettiğinde piyasa tepkisinin tersine dönmesinin muhtemel olduğunu belirttiler. Temel senaryosu, ocak ayında bir faiz artışı yönünde olduğunu da vurguladı.

Çeşitli gelişmelerle tetiklenen risk iştahı nedeniyle, yen erken ticarette diğer G-10 ve Asya para birimleri karşısında değer kaybetti.

NAB'tan Rodrigo Catril, ABD ve Çinli müzakerecilerin, Başkan Trump ve Çin lideri Xi arasındaki yaklaşan zirve için "çok başarılı" bir çerçeve açıkladığını duyurdu. Catril, beklenenden daha yumuşak seyreden ABD TÜFE ve Fed'in bu haftaki FOMC toplantısında "güvercin" bir faiz indirimi gerçekleştireceği yönündeki artan inancın da etkili olduğunu sözlerine ekledi.