Moody's'ten küresel bankacılık sektörü raporu: 2026 görünümünü açıkladı

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 2026 yılı için küresel bankacılık sektörü görünümünü "durağan" olarak açıkladı. Kuruluş, jeopolitik risklere rağmen, istikrarlı ancak ılımlı küresel büyüme ve düşük politika faizlerinin, pozitif varlık kalitesi koşullarını desteklerken, karlılığın da sağlam kalmasının muhtemel olduğunu belirtiyor.

Düşük faiz oranları bazı bankaların net faiz marjlarını daraltsa da, artan komisyon ve ücret gelirleri bunu dengeleyecek. Sektörün güçlü sermayelilik düzeyi, kredi büyümesini ve hissedarlara dağıtımları destekleyecek; özel kredi, yapay zeka ve dijital varlıklar sektörü yeniden şekillendirmeye devam ederken bankalar da yatırımlarını sürdürecek.

Moody's'in değerlendirmesinin öne çıkan başlıkları şöyle:

İstikrarlı ancak ılımlı küresel ekonomik büyüme, geniş ölçüde durağan bir operasyonel ortam sağlayacak. Birçok bölgede ekonomik büyüme, düşük politika faizleriyle desteklenecek. Ancak operasyonel ortam, jeopolitik risklere, tansiyonu yüksek ticarete ve hızla değişen finansal manzaraya karşı hassas kalacaktır.

Merkez bankalarının 2026'da da faiz indirimlerine devam etmesiyle birlikte kredi kalitesinin güçlü kalması bekleniyor.

Son yıllarda artan karlılık sayesinde bankaların sermaye tamponları güçlenmiş durumda. 2026'da ılımlı seyredecek kredi büyümesi de güçlü sermaye rasyolarının korunmasına katkı sağlayacak.

Düşen faizler bazı bankaların net faiz marjlarını daraltsa da, artan ücret ve komisyon gelirleri bu etkiyi telafi edecek.

Mevduatların, yüksek getirili menkul kıymetlerle rekabetin azalmasıyla toparlanmaya devam etmesi bekleniyor.

Büyük ekonomilerdeki güçlü büyüme ile jeopolitik çatışmaların ve ticaret gerilimlerinin hafiflemesi, görünümün "pozitif" olarak değişmesine yol açabilir. Küresel ekonomik koşulların kötüleşmesi, jeopolitik çatışmaların tırmanması veya politik belirsizliğin artması ise "negatif" bir görünüme yol açabilir.