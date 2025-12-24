Morgan Stanley: 2026'da ABD'de daha fazla fiyat artışı bekleniyor

Analist Michael Gapen, son GSYH verilerinin firmaların gümrük kaynaklı işgücü dışı maliyetlerinin önemli bir kısmını şimdiden fiyatlara yansıttığını, bunun da karlılığı yeniden sağlamaya ve resesyon risklerini azaltmaya yardımcı olduğunu belirtti.

Şirketler başlangıçta işe alımı kısıp zararı absorbe etse de, son çeyreklerde giderek daha fazla fiyat artışına gitti. Anket verileri, daha fazla fiyat artışının planlandığını gösteriyor. Bu durum enflasyonu sertleştirebilir ancak büyük ölçüde işten çıkarmalardan kaçınılmasını sağlayabilir.