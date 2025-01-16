Morgan Stanley, ABD bankaları için yatırım tavsiyesini değiştirdi

Morgan Stanley, dün açıklanan 2024 dördüncü çeyrek mali sonuçlarını da değerlerdirerek önde gelen ABD bankaları için hedef fiyatlarını revize etti.

Morgan Stanley, JPMorgan için hedef fiyatını 265 dolardan 273 dolara çıkardı.

Goldman Sachs için hedef fiyatını 736 dolardan 782 dolara yükselten Morgan Stanley, Wells Fargo için hedef fiyatını da 84 dolardan 88 dolara çekti.

Citigroup için hedef fiyatını 5 dolar artırarak 109 dolara yükselten Morgan Stanley, Bank of NY Mellan iuçin hedef fiyatını da 90 dolardan 97 dolara çıkardı.