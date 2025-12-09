Morgan Stanley: Almanya’nın tahvil ihracı 320 milyar Euro olacak

Almanya Finans Ajansı’nın gelecek yılki borçlanma planlarını 18 Aralık’ta açıklaması bekleniyor.

Almanya’nın mali genişlemeyi finanse etmek için tahvil arzını artıracağı belirtilirken, piyasanın bu duruma hazırlıklı olduğu ve açıklamanın sürpriz yaratmayacağı ifade edildi. Stratejistler, “Bu tür bir duyurunun vade, getiri eğrisi ve swap spreadleri üzerinde aşırı baskı yaratmasını beklemiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Morgan Stanley, Almanya’nın net tahvil ihracını 2026’da yaklaşık 110 milyar Euro olarak tahmin ediyor. Bu rakam, 2025’teki 100 milyar Euro'ya kıyasla artışa işaret ediyor.