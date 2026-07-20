Morgan Stanley: Avrupa'da dizel marjlarını arz sıkıntısı yükseltiyor

Morgan Stanley, Avrupa'da rekor seviyelere yükselen dizel rafineri marjlarının ham petrol fiyatlarındaki artıştan değil, arz kesintilerinden kaynaklandığını belirtti.

Banka, Hürmüz Boğazı'nın batısına yönelik rafine yakıt ihracatının normal seviyelerin belirgin şekilde altında kaldığını, Rusya'nın rafineri kapasitesinin yarısından fazlasının devre dışı olduğunu ve dizel ihracatının kısıtlandığını ifade etti.

Morgan Stanley, Avrupa dizel stoklarının yıl sonuna kadar son yılların en düşük seviyelerine gerilemesini beklediğini ancak dizel fiyatlarındaki yükselişin büyük ölçüde fiyatlara yansıdığını ve yakın vadeli fiyatların pahalı hale geldiğini vurguladı.