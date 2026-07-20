Morgan Stanley: Avrupa'da dizel piyasası ciddi şekilde sıkıştı

Bölgedeki rafineri marjlarının rekor seviyelere yükseldiği, stokların ise hızla gerilediğini belirten Martijn Rats liderliğindeki Morgan Stanley analistleri, arz-talep modellerinin Avrupa'daki dizel stoklarının yıl sonuna doğru son yılların en düşük seviyelerine inebileceğine işaret ettiğini kaydetti.

ABD-İran savaşında bu ay yaşanan yeni tırmanışın küresel enerji piyasalarını sarstığını belirten analistler, petrol ürünlerindeki fiyat artışının ham petroldeki yükselişi aştığına dikkat çekti. Kamyon taşımacılığı, tarım ve sanayide yaygın olarak kullanılan dizeldeki sıkışmanın, Hürmüz Boğazı'ndaki kesintilerin yanı sıra Rus rafinerilerindeki üretim kayıpları ve ihracat kısıtlamalarından kaynaklandığı ifade edildi.

Morgan Stanley analistleri, petrol sistemindeki temel darboğazın şu anda ham petrol arzından çok rafinaj kapasitesinde bulunduğunu belirtti. Satılamayan bazı Afrika petrol kargoları ile piyasanın bazı bölümlerindeki düşüş beklentisini yansıtan fiyatlamaların ham petrol arzında genel bir sıkıntı bulunmadığına işaret ettiği kaydedildi.

Raporda, sıkışmanın merkezinde dizel piyasasının ve özellikle Avrupa'nın bulunduğu vurgulandı. Kuzeybatı Avrupa'daki dizel rafineri marjlarının rekor seviyeye yükseldiği, bölgesel stokların ağustos ayından itibaren düzenli olarak gerileyerek kasımda yaklaşık 299 milyon varile düşmesinin beklendiği belirtildi. Bu seviyenin, en az 2015'ten bu yana yılın söz konusu dönemi için görülen en düşük stok miktarı olacağı ifade edildi.

Morgan Stanley, buna karşın mevcut arz sıkışıklığının fiyatlara büyük ölçüde yansıdığı uyarısında bulundu. Banka, yatırımcılara mevcut seviyelerden yeni yükseliş beklentisiyle pozisyon almamalarını tavsiye ederek, piyasanın tam fiyatlandığını ve yükselişin takip edilmemesi gerektiğini belirtti.