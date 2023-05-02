Morgan Stanley binlerce kişiyi işten çıkaracak

Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, şirket satın alma ve birleşme işlemlerindeki azalma ve ekonomideki zorlu koşullar nedeniyle işten çıkarmaların söz konusu olduğunu ifade etti.

Morgan Stanley'nin yatırım bankacılığı biriminin geliri bu çeyrekte gerileyerek, bankanın gelirlerinin yüzde 2 azalmasına neden oldu.

Morgan Stanley'nin finansal işlerden sorumlu yöneticisi Sharon Yeshaya geçen ay, piyasalardaki belirsizlikler ve yüksek enflasyon sebebiyle banka için öncelik verilen alanın "maliyet yönetimi" olduğunu söylemişti.