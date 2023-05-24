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Morgan Stanley BoE'den faiz artırımı bekliyor

ING ve JPMorgan'ın ardından Morgan Stanley de İngiltere Merkez Bankası'nın Haziran toplantısında faiz artıracağına inanıyor.

Haber Merkezi
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Morgan Stanley analisti Burna Skarica, İngiltere'de beklentilerin üzerinde gelen nisan ayı enflasyon rakamlarının haziran ayı PPK toplantısında faiz artırımına gidilmesini sağlamlaştırdığını ifade etti. Morgan Stanley analisti Skarica, "Hizmet enflasyonu Nisan'da beklentilerin üzerine çıktı. Çekirdek enflasyonun yüksek kalmasının ana kaynağı oldu" dedi.

Skarica, Haziran ayında BoE'nin faiz artırmasına kesin gözüyle baktıklarını belirtirken, BoE'nin Haziran'dan sonra faizi sabit tutacağı öngörülerinin değişmediğinide vurguladı.

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