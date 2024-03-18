Morgan Stanley'den petrol tahmini: Yaza 90 doları görür

ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, Rusya’daki rafineri saldırılarıyla gün içinde 86 doları gören Brent petrole ilişkin 3. çeyrek varil fiyat öngörüsünü 10 dolar yükselterek 90 dolara çıkardı.

Banka Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya’nın petrol arzına ilişkin öngörüsünü 2. çeyrekten 3. çeyreğe günde 200-300 bin varil düşürdü ve 2. çeyrekte beklediği petrol arzındaki açığın 3. çeyrekte daha da artacağı görüşünde.