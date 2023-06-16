Morgan Stanley: Çin daha fazla gevşeme tedbirini açıklayabilir

Morgan Stanley analistlerine göre; Çin, ekonomik büyümesini desteklemek için önümüzdeki haftalarda daha fazla gevşeme tedbirini açıklayabilir.

"Çin'in toparlanmasını korumak için yakın zamanda bir teşvik paketi açıklamasını bekliyoruz" değerlendirmesini yapan analistler, "İkinci çeyrek GSYH büyümesi %0 seviyesinde seyrettiğinden, hükümetin 'yaklaşık %5' olarak belirlediği yılsonu GSYH büyüme hedefine ulaşmak için güçlü bir dönemsel büyüme hızlanmasına ihtiyacı olacak" tespitinde bulundular.

Analistlere göre, güçlü hızlanma için GSYH büyümesini olumsuz etkileyen ikinci çeyrekteki ana unsur olan yatırımları artırmaya yönelik önlemler alınacak.

Morgan Stanley, finansman desteğinin özellikle karbon emisyonu azaltma, yüksek hızlı demiryolları ve şehirlerarası ulaşım gibi Pekin'in stratejik hedefleriyle ilgili altyapı projelerine yönelik olarak serbest bırakılabileceğini öngördü.