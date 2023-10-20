Morgan Stanley: Çin hisselerindeki düşüşü satın almayın

Aralarında Laura Wang'ın da bulunduğu Morgan Stanley stratejistleri yayınladıkları yatırımcı notunda, yabancı yatırımcıların A-hisse piyasasından çıkışının "benzeri görülmemiş bir aşamaya" girdiği belirtilerek, 7 Ağustos'tan 19 Ekim'e kadar gerçekleşen 22,1 milyar dolarlık kümülatif çıkışın Stock Connect tarihindeki en büyük çıkış olduğu ifade edildi. Stock Connect, Çin ve Hong Kong arasındaki ticaret bağlantılarını ifade ediyor.

Küresel fonlar, artan jeopolitik gerilimler, ekonomik sıkıntılar ve devam eden konut krizi nedeniyle Çin hisselerini terk ediyor.

Çin hisse senetleri bugün önemli bir psikolojik seviyenin altına indi ve Şanghay Bileşik Endeksi yılın en kötü haftasını geçirmeye hazırlanıyor.

Morgan Stanley, yatırımcıların Çin'in makro ekonomisinde temel bir iyileşme ve yatırımcı güvenini yeniden tesis etmek için hükümetin teşvik önlemlerini izlemesi gerektiğini söyledi.