Morgan Stanley, Çin için büyüme tahminini yükseltti

Morgan Stanley, Çin'in sıfır-COVID politikasını gevşetme ve ekonomiyi büyütme yönünde attığı adımlara işaret ederek Çin'in GSYH'sı için büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti.

Mobilite ve ekonomik aktivitenin bu yılın Haziran ve Temmuz aylarında görülen seviyelere 2023 ilk çeyrek sonuna kadar toparlanacağını öngören Robin Xing liderliğindeki Morgan Stanley ekonomistleri, Çin için 2023 büyüme tahminlerini yüzde 5'ten yüzde 5,4'e yükselttiler.

Kasım ayında da ANZ Çin için 2023 büyüme tahminini yüzde 5,4'e çıkarmıştı. Çin Sosyal Bilimler Amademisi de Çin ekonomisinin gelecek yıl yüzde 5,1 büyüyeceğini tahmin ediyor.