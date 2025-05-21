Morgan Stanley, Çin için büyüme tahminlerini yükseltti
ABD'nin en büyük bankalarından Morgan Stanley, Çin için 2025 ve 2026 büyüme tahminlerini yükseltti.
Morgan Stanley, Çin için GSYH büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize ederek, önceki tahminler olan %4,2 ve %4,0'a kıyasla 2025 ve 2026 GSYH büyümesini sırasıyla %4,5 ve %4,2 olarak öngördü.
Morgan Stanley, yukarı yönlü revizyonu ticaret gerilimlerinin azalmasıyla birlikte azalan gümrük vergilerine bağlıyor ve ek gümrük vergilerinin tahmin dönemi boyunca %30 ile sınırlı kalacağını varsayıyor.
Morgan Stanley Çin'in 2025 4. Çeyrek GSYH büyümesinin yıllık %4,0 (daha önce %3,7) seviyesinde istikrar kazanmasını beklerken, ekonomik yavaşlama hızının azalan tarife yükünden kaynaklanacağını öngörüyor. Bununla birlikte, konut ve tüketimdeki yapısal zorluklar deflasyonist baskılar yaratmaya devam ediyor ve nominal GSYH büyümesinin 2025-26'da %3,5-%3,6 ile sınırlı kalacağı tahmin ediliyor.