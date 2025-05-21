  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Morgan Stanley, Çin için büyüme tahminlerini yükseltti
Takip Et

Morgan Stanley, Çin için büyüme tahminlerini yükseltti

ABD'nin en büyük bankalarından Morgan Stanley, Çin için 2025 ve 2026 büyüme tahminlerini yükseltti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Morgan Stanley, Çin için büyüme tahminlerini yükseltti
Takip Et

Morgan Stanley, Çin için GSYH büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize ederek, önceki tahminler olan %4,2 ve %4,0'a kıyasla 2025 ve 2026 GSYH büyümesini sırasıyla %4,5 ve %4,2 olarak öngördü.

Morgan Stanley, yukarı yönlü revizyonu ticaret gerilimlerinin azalmasıyla birlikte azalan gümrük vergilerine bağlıyor ve ek gümrük vergilerinin tahmin dönemi boyunca %30 ile sınırlı kalacağını varsayıyor.

Morgan Stanley Çin'in 2025 4. Çeyrek GSYH büyümesinin yıllık %4,0 (daha önce %3,7) seviyesinde istikrar kazanmasını beklerken, ekonomik yavaşlama hızının azalan tarife yükünden kaynaklanacağını öngörüyor. Bununla birlikte, konut ve tüketimdeki yapısal zorluklar deflasyonist baskılar yaratmaya devam ediyor ve nominal GSYH büyümesinin 2025-26'da %3,5-%3,6 ile sınırlı kalacağı tahmin ediliyor.

İsrail eski Başbakanı Olmert: İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaptıkları savaş suçuna çok yakınİsrail eski Başbakanı Olmert: İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaptıkları savaş suçuna çok yakınDünya

 

Küresel Ekonomi
"İngiltere Merkez Bankası'nın faiz indirmesi olasılığı azaldı"
"İngiltere Merkez Bankası'nın faiz indirmesi olasılığı azaldı"
Tesla ve SpaceX’in itibarı çöktü! Elon Musk’ın Trump ile ilişkisi ve tartışmalı hamleleri darbe vurdu
Tesla ve SpaceX’in itibarı çöktü! Elon Musk’ın tartışmalı hamleleri darbe vurdu
Asya borsaları Japonya hariç pozitif seyrediyor
Asya borsaları Japonya hariç pozitif seyrediyor
BM’den kırsal dönüşüm çağrısı: Gıda güvenliği için yatırım şart
BM’den kırsal dönüşüm çağrısı: Gıda güvenliği için yatırım şart
Sterlin 3 yılın zirvesinde!
Sterlin 3 yılın zirvesinde!
Uluslararası Enerji Ajansı’ndan kritik mineral uyarısı: Bakırda 10 yıl içinde arz açığı bekleniyor
Uluslararası Enerji Ajansı’ndan kritik mineral uyarısı: Bakırda 10 yıl içinde arz açığı bekleniyor