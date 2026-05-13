Morgan Stanley, Çin'in 2026 büyüme tahminini yükseltti

Morgan Stanley, güçlü ihracat performansı nedeniyle Çin ekonomisine ilişkin 2026 büyüme tahminini yüzde 4,7'den yüzde 4,8'e yükseltti.

Banka ekonomistleri, bu revizyonda yapay zekâ ve yeşil sermaye harcamalarındaki süper döngünün ihracatı desteklemesinin etkili olduğunu belirtti. Çin'in tedarik zinciri dayanıklılığı sayesinde küresel ihracat pazarından kademeli pay kazanmaya devam ettiğini ifade etti.

Morgan Stanley ayrıca Çin ekonomisinin petrol şokuna karşı görece daha yalıtılmış durumda olduğunu, bunda dengeli enerji karışımı ile stratejik rezervlerin etkili olduğunu kaydetti.

Güçlü ihracatın yeni teşvik ihtiyacını azalttığını belirten banka, yılın ikinci yarısında ilave mali genişleme ve ek parasal gevşeme beklentisini geri çektiğini açıkladı.

Buna göre Çin Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinden ziyade likidite operasyonları ve hedefli kredi araçlarına dayanmasının beklendiği ifade edildi.