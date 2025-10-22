  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Morgan Stanley, Çinli çip üreticilerin için hedef fiyatlarını yükseltti
Takip Et

Morgan Stanley, Çinli çip üreticilerin için hedef fiyatlarını yükseltti

Morgan Stanley, Çin’de yapay zeka uygulamalarındaki hızlı büyüme ve yerli AI GPU’larına yönelik hükümet desteğin, önümüzdeki iki yılda gelişmiş yonga üretim hizmetlerine olan talebi artıracağını belirtti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Morgan Stanley, Çinli çip üreticilerin için hedef fiyatlarını yükseltti
Takip Et

Morgan Stanley, Çin’de yapay zeka uygulamalarındaki hızlı büyüme ve yerli AI GPU’larına yönelik hükümet desteğin, önümüzdeki iki yılda gelişmiş yonga üretim hizmetlerine olan talebi artıracağını belirtti.

Bu doğrultuda, SMIC icin tavsiyesini “eşit ağırlık”tan, “ağırlığını artır”a yükseltti. SMIC için hedef fiyatını da HK$40’tan HK$80’a çıkardı.

Diğer yandan, Morgan Stanley Hua Hong Semiconductor için tavsiyesini “eşit ağırlık”tan “ağırlığını azalt”a düşürdü. Ancak hedef fiyatı %58 artırılarak HK$38’den HK$60’a yükseltti.

Euro Bölgesi tahvil getirilerinde dengeli açılışEuro Bölgesi tahvil getirilerinde dengeli açılışKüresel Ekonomi

 

Küresel Ekonomi
Japonya Merkez Bankası faiz artırır mı? İşte ekonomistlerin beklentisi
Japonya Merkez Bankası faiz artırır mı? İşte ekonomistlerin beklentisi
Euro Bölgesi tahvil getirilerinde dengeli açılış
Euro Bölgesi tahvil getirilerinde dengeli açılış
Çin'de genç işsizlik oranı yüzde 17,7 oldu
Çin'de genç işsizlik oranı yüzde 17,7 oldu
İngiltere'de enflasyon yatay seyretti: Faiz indirimi ihtimali zayıfladı
İngiltere'de enflasyon yatay seyretti: Faiz indirimi ihtimali zayıfladı
Çin malları, Trump’ın gümrük vergilerine meydan okuyor
Çin malları, Trump’ın gümrük vergilerine meydan okuyor
Trump: 1 Kasım itibarıyla Çin'e yüzde 155 oranında gümrük vergisi uygulanacak
Trump: Çin'e yüzde 155 oranında gümrük vergisi uygulanacak