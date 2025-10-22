Morgan Stanley, Çinli çip üreticilerin için hedef fiyatlarını yükseltti

Morgan Stanley, Çin’de yapay zeka uygulamalarındaki hızlı büyüme ve yerli AI GPU’larına yönelik hükümet desteğin, önümüzdeki iki yılda gelişmiş yonga üretim hizmetlerine olan talebi artıracağını belirtti.

Bu doğrultuda, SMIC icin tavsiyesini “eşit ağırlık”tan, “ağırlığını artır”a yükseltti. SMIC için hedef fiyatını da HK$40’tan HK$80’a çıkardı.

Diğer yandan, Morgan Stanley Hua Hong Semiconductor için tavsiyesini “eşit ağırlık”tan “ağırlığını azalt”a düşürdü. Ancak hedef fiyatı %58 artırılarak HK$38’den HK$60’a yükseltti.