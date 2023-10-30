Morgan Stanley değerlendirdi: Yıl sonu rallisi olacak mı?

Morgan Stanley stratejisti Michael Wilson, hisse senetlerinde yıl sonu rallisi yaşanmasının muhtemel görünmediğini, ralli bekleyen yatırımcıların hayal kırıklığına uğrayacaklarını savundu.

Wilson, "Dördüncü çeyrekte ralli ihtimali önemli ölçüde azaldı. Daralan hareket alanı, temkinli olmayı gerektiren faktörler, aşağı yönlü kazanç revizyonları ve azalan tüketici, iş güveni dikkate alındığında yıl sonuna kadar bir ralli yaşanması beklentisinden farklı bir hikaye görüyoruz" dedi.

Wilson, "Kar beklentileri, iyi performans gösteren bir ekonomide bile dördüncü çeyrek ve 2024 için çok yüksek. Para ve maliye politikasının rahatlama sağlama olasılığı düşük ve daha da sıkılaşabilirken, zayıf genişlik - kazanan hisse senetlerinin miktarına atıfta bulunur - çoğu şirket için kazançların nasıl risk altında kaldığını yansıtıyor" dedi.

Borsanın Fed'in sıkılaştırmasının etkisinin ekonomi genelinde yeni yeni hissedilmeye başlandığının farkına vardığını belirten Wilson, faiz oranına duyarlı hisse senetlerinin son aylarda düşük performans gösterirken, defansif sektörlerin enerji ile birlikte daha iyi performans göstermeye başladığını söyledi.

Wilson, "Bu performans zemini, yüksek faiz oranları ve değerlemelerden ziyade büyüme konusunda giderek daha fazla endişe duyan bir piyasayı yansıtıyor" dedi.