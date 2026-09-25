Morgan Stanley dolarda düşüş beklentisinden vazgeçti

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Morgan Stanley, ABD dolarının görünümüne ilişkin beklentisini değiştirdi. David Adams’ın da aralarında bulunduğu analistler yayımladıkları notta, doların 2026’nın ikinci yarısında değer kaybetmeye devam edeceği yönündeki tahminlerinde yanıldıklarını belirtti.

Analistler, “ABD dolarındaki düşüşün 2026'nın ikinci yarısına kadar süreceğini düşünüyorduk, yanılmışız” ifadelerini kullandı.

Fed ve ABD faizleri doları destekliyor

Morgan Stanley, tahmin değişikliğinin arkasında Fed’in şahin tutumu ve ABD faizlerinin diğer ülkelere kıyasla daha güçlü seyretmesinin bulunduğunu belirtti.

Notta, euro aleyhine işleyen artan siyasi risk priminin de doların görünümünü desteklediğine dikkat çekildi.

Analistler, “Fed'in şahin tutumu ve ABD faizlerinin diğerlerine kıyasla daha güçlü seyretmesi, bunlara eklenen ve euro aleyhine işleyen artan siyasi risk primiyle birlikte, ABD doları görünümünün zayıflamak yerine daha olumlu olduğunu gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.

Dolar endeksinde 104 tahmini

Morgan Stanley, yeni tahmininde euro/dolar paritesinin 1,10 seviyesine gerilemesini bekliyor. Kurum, dolar endeksinin ise 2027 yılının ortasına kadar 104 seviyesine yükseleceğini öngörüyor.

Bununla birlikte analistler, dolar konusunda taktiksel olarak nötr kalmaya devam ediyor.

Kurum bu yaklaşımına gerekçe olarak, politika kaynaklı gelişmelerin dolar aleyhine risk primini artırabileceği ve euro ile Japon yenini daha güvenli carry trade para birimleri haline getirebileceği riskini gösterdi.