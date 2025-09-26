  1. Ekonomim
Morgan Stanley analistleri, Euro Bölgesi'nin en büyük 10 ihraççı ülkesinde brüt devlet tahvili ihracının 2026 yılında 2025'e kıyasla artmasını beklediklerini açıkladı. Bu artışa en çok Almanya'nın tahvil arzındaki yükselişin öncülük edeceği belirtildi.

Morgan Stanley: Euro Bölgesi tahvil arzı 2026'da artacak
Stratejistler, 2026 yılı için brüt devlet tahvili ihracının yaklaşık 1,43 trilyon avroya ulaşmasını öngörürken, bu rakamın 2025 yılına göre yaklaşık 80 milyar avro veya yüzde 6'lık bir artışı temsil ettiğini ifade etti.

Tahvil arzı üzerindeki baskıların çevre ülkelere kıyasla çekirdek ve yarı-çekirdek ülkelere doğru daha fazla eğimli olacağını belirten Morgan Stanley uzmanları, bunun başlıca nedeninin Almanya'dan gelen daha yüksek borçlanma ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

Öte yandan, İspanya, Portekiz ve Finlandiya'da brüt tahvil ihracının gelecek yıl bu yıla göre bir miktar düşüş göstermesi bekleniyor.

