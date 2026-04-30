Morgan Stanley, Fed'den 2026'da faiz indirimi beklemiyor
Morgan Stanley, Fed’in 2026 boyunca faizleri sabit tutacağını öngörürken, ilk indirimlerin 2027’nin başında geleceğini tahmin ediyor.
Morgan Stanley, ABD Merkez Bankası'nın 2026 yılı boyunca faiz oranlarını sabit tutmasını beklediğini açıkladı.
Banka daha önce, Fed'in eylül ve aralık aylarında faiz indirimi yapacağını öngörüyordu.
Yeni tahmine göre Morgan Stanley, Fed'in 2027 yılında ise ocak ve mart aylarında 25'er baz puanlık iki faiz indirimi gerçekleştirmesini bekliyor.