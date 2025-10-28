  1. Ekonomim
Morgan Stanley, Fed'den faiz beklentisini açıkladı

Küresel piyasaların merakla beklediği Fed faiz kararı öncesinde Morgan Stanley'den önemli bir analiz geldi.

Yatırım bankası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta üst üste ikinci kez 25 baz puanlık faiz indirimi yaparak politika faizini yüzde 3,75-4,00 aralığına çekeceği tahmininde bulundu.

Raporda, hükümetin kapanması nedeniyle önemli ABD ekonomik verilerinin açıklanmamasının Fed'i bu adımdan alıkoymayacağı belirtilirken, gelecek yıla ilişkin rehberliğin belirsizliğini koruyacağı vurgulandı. Bu nedenle Fed Başkanı Jerome Powell'ın, para politikasının 'veriye bağımlılık' ilkesine ve 'risk yönetimine' vurgu yapmayı sürdürmesi bekleniyor.

Morgan Stanley, Fed'in 'gevşeme eğilimini' koruyarak ek faiz indirimi olasılığının sinyallerini vermeye devam edeceğini öngörüyor. Ancak, yeni ekonomik verilerin eksikliği nedeniyle yıl sonu ötesindeki politika netliğinin şu an için sınırlı kalabileceği ifade edildi.

Söz konusu beklenti, piyasadaki genel analist konsensüsü ile de uyumlu görünüyor. Zira tüm analistlerin bu hafta 25 baz puanlık bir indirimi fiyatladığı görülüyor. Ancak Aralık ayı toplantısı için görüşler ayrışıyor: Bank of America (BofA), CIBC ve RBC gibi finans kuruluşları, Fed'in bu haftaki indirimin ardından bir sonraki toplantıda duraklayacağını tahmin ederken, diğer kurumlar ek indirim ihtimalini göz ardı etmiyor.

