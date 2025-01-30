  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Morgan Stanley Fed’den faiz indirimi beklentisini korudu
Takip Et

Morgan Stanley Fed’den faiz indirimi beklentisini korudu

Morgan Stanley Fed'den mart ve haziranda 2 faiz indirimi bekliyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Morgan Stanley Fed’den faiz indirimi beklentisini korudu
Takip Et

Morgan Stanley Research analistleri Fed'in mart ayında faiz indirimine gideceği yönündeki görüşlerini koruduklarını bildirdi.

Bu tahmin, indirim için çıtayı eskisinden daha yüksek görmelerine rağmen, olumlu enflasyon tahminlerine dayanıyor.

Morgan Stanley bu yıl iki faiz indirimi bekliyor, diğeri ise haziran ayında gelecek.

Dün Fed, beklendiği gibi fon hedef aralığını değiştirmeyerek yüzde 4,25-yüzde 4,50 aralığında bıraktı ve politika duruşunu değiştirmek için herhangi bir aciliyet sinyali vermedi.

ABD Hazine tahvil getirileri Avrupa'da erken saatlerde gerileyerek gecelik yükselişlerini tersine çevirdi. 10 yıllık Hazine tahvilinin faizi yaklaşık 3 baz puan düşerek yüzde 4,522 olurken, 2 yıllık Hazine tahvilinin faizi 1 baz puan düşerek yüzde 4,216 oldu.

Fed yılın ilk faiz kararı açıkladıFed yılın ilk faiz kararı açıkladıKüresel Ekonomi
Trump'tan Fed'e sert çıkış: Enflasyonu durdurmayı başaramıyorlarTrump'tan Fed'e sert çıkış: Enflasyonu durdurmayı başaramıyorlarKüresel Ekonomi
Powell: Fed'in politika ayarlamak için acele etmesine gerek yokPowell: Fed'in politika ayarlamak için acele etmesine gerek yokKüresel Ekonomi
Uzmanlar yorumladı: Fed piyasaları bundan sonra şaşırtır mı?Uzmanlar yorumladı: Fed piyasaları bundan sonra şaşırtır mı?Küresel Ekonomi
Küresel Ekonomi
Fransız ekonomisi geçen yılın son aylarında küçüldü
Fransız ekonomisi geçen yılın son aylarında küçüldü
Uzmanlar yorumladı: Fed piyasaları bundan sonra şaşırtır mı?
Uzmanlar yorumladı: Fed piyasaları bundan sonra şaşırtır mı?
Trump'tan Fed'e sert çıkış: Enflasyonu durdurmayı başaramıyorlar
Enflasyonu durdurmayı başaramıyorlar
Powell: Fed'in politika ayarlamak için acele etmesine gerek yok
Powell: Fed'in politika ayarlamak için acele etmesine gerek yok
Fed yılın ilk faiz kararı açıkladı
SON DAKİKA... SON DAKİKA...
Kanada Merkez Bankası'ndan 6. kez faiz indirimi
Kanada Merkez Bankası'ndan 6. kez faiz indirimi