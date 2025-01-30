Morgan Stanley Fed’den faiz indirimi beklentisini korudu

Morgan Stanley Research analistleri Fed'in mart ayında faiz indirimine gideceği yönündeki görüşlerini koruduklarını bildirdi.

Bu tahmin, indirim için çıtayı eskisinden daha yüksek görmelerine rağmen, olumlu enflasyon tahminlerine dayanıyor.

Morgan Stanley bu yıl iki faiz indirimi bekliyor, diğeri ise haziran ayında gelecek.

Dün Fed, beklendiği gibi fon hedef aralığını değiştirmeyerek yüzde 4,25-yüzde 4,50 aralığında bıraktı ve politika duruşunu değiştirmek için herhangi bir aciliyet sinyali vermedi.

ABD Hazine tahvil getirileri Avrupa'da erken saatlerde gerileyerek gecelik yükselişlerini tersine çevirdi. 10 yıllık Hazine tahvilinin faizi yaklaşık 3 baz puan düşerek yüzde 4,522 olurken, 2 yıllık Hazine tahvilinin faizi 1 baz puan düşerek yüzde 4,216 oldu.