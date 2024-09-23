Morgan Stanley, hangi para biriminde sert satış riskine karşı uyardı?

Morgan Stanley, Macaristan’ın karşı karşıya olduğu mali ve para politikası risklerine dikkat çekerek, forintin keskin bir düşüş yaşayabileceği konusunda uyardı.

Bloomberg'in haberine göre, banka, Macar para biriminin Euro karşısında değer kaybedebileceğini ve satış yönlü pozisyon alınması gerektiğini belirterek, hedef seviyesini 410 olarak belirledi. Budapeşte’de saat 14:45 itibarıyla forint yüzde 0,4 düşerek 394,6 seviyesine gerileyerek gelişen piyasalarda Brezilya Realinden sonra en kötü performansı sergiledi.

Yerel para birimi cinsinden tahviller bu yıl yüzde 1,6 getiri sağlarken, gelişen piyasa ortalaması yüzde 5,4 oldu. Bölgedeki diğer ülke tahvillerine kıyasla da kötü performans gösterdi.

"Makroekonomik ortam kötüleşmeye devam ediyor"

Morgan Stanley stratejistlerinden Arnav Gupta'nın da aralarında bulunduğu uzmanlar, "Macaristan'da makroekonomik ortam kötüleşmeye devam ediyor" diyerek, risklerin altını çizdi.

Banka, Avrupa Birliği’nin Macaristan’ın dondurulmuş fonlarını yakın zamanda serbest bırakma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti ve bir sonraki seçimlere ilişkin belirsizliklere dikkat çekti.

Forintin zayıflayacağına dair beklentiler, Başbakan Viktor Orban'ın 2026 seçimleri öncesinde bütçe konsolidasyonu taahhütlerinden vazgeçmeyi planladığı yönündeki haberlerin ardından arttı. Hükümet, yatırım ve diğer ekonomik göstergelerin beklenenden kötü gelmesi nedeniyle büyüme tahminlerini de düşürmek zorunda kaldı.

Fed etkileri izlenecek

Morgan Stanley, "Para politikası ve maliye politikasının piyasalarda gevşek olarak algılanabileceğini düşünüyoruz” diye belirtti.

Budapeşte’de merkez bankasının yarın yapılacak toplantıda gösterge faizini indirmeye devam etmesi bekleniyor. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Barnabas Virag, ağustostaki duraklamanın geçici olduğunu, ancak karar almadan önce Fed’in etkisinin izleneceğini söylemişti.